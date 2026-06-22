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عربي و دولي

فانس: طلبنا من قطر مساعدتنا في إيجاد آلية لضمان أين ستذهب الأموال الإيرانية

2026-06-22 | 13:52
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فانس: طلبنا من قطر مساعدتنا في إيجاد آلية لضمان أين ستذهب الأموال الإيرانية
فانس: طلبنا من قطر مساعدتنا في إيجاد آلية لضمان أين ستذهب الأموال الإيرانية
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فانس: طلبنا من قطر مساعدتنا في إيجاد آلية لضمان أين ستذهب الأموال الإيرانية

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