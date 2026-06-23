ترامب: من قال إن إسرائيل لن تنسحب من لبنان؟

أكد الرئيس الأميركي أنه يعمل على معالجة الملفات العالقة في المنطقة، بما فيها تلك المرتبطة برئيس الوزراء بنيامين نتيناهو، مشددًا على قدرته على حلّ المشكلات بسرعة.