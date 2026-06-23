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مصدر أمني للجديد: رصد تقدم دبابات إسرائيلية باتجاه بلدة بيت ياحون من جهة بلدة كونين وسماع أصوات رشقات نارية كثيفة
مصدر أمني للجديد: رصد تقدم دبابات إسرائيلية باتجاه بلدة بيت ياحون من جهة بلدة كونين وسماع أصوات رشقات نارية كثيفة
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📷 صورة من افتتاح الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان واسرائيل في واشنطن
2026-06-23 | 15:28
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الخامسة
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