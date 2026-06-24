مصرع قاصرين غرقاً في بحيرة اصطناعية

وقال القاضي المناوب في النيابة العامة
لوكالة فرانس برس "كان هناك إهمال لأن حظر السباحة كان واضحا". وفُتح تحقيق لاستبيان الملابسات الدقيقة للحادثة.
ومثل جزء كبير من أوروبا الغربية
، تشهد بلجيكا
درجات حرارة تجاوزت 30 مئوية منذ أيام. ووفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تصل موجة الحر هذه إلى ذروتها الجمعة مع تسجيل درجات حرارة قياسية قد تصل إلى 38 مئوية.
وهذه موجة الحرّ الثانية التي تضرب هذا الجزء من القارة في أقل من شهر، في وقت يحذر العلماء من أن التغيّر المناخي الناجم عن النشاطات البشرية يجعل الظواهر
الجوية المتطرفة أكثر شدة.