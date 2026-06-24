مصرع قاصرين غرقاً في بحيرة اصطناعية

غرق قاصران يبلغان 17 عاما الثلاثاء أثناء السباحة في بحيرة اصطناعية في شرق فيما تشهد البلاد موجة حر خانقة، وفق ما أعلنت في لييج.



ووقعت المأساة بعد ظهر الثلاثاء عندما حاولت مجموعة من خمسة تحدي حظر السباحة في "البحيرة الزرقاء"، وهي خزان مائي شكّل في محجر مهجور في سبريمون. ولم يتمكن اثنان منهم من العودة إلى البرّ.