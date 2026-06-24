بين الانسحاب والاختبار.. سيناريوهات تغيير ميداني في جنوب لبنان (معاريف)

نقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر مطلعة على المحادثات بين ولبنان في واشنطن، أن فكرة المناطق التجريبية تهدف إلى اختبار قدرة على أرض الواقع على تحويل مناطق محددة مسبقًا إلى مناطق "خالية من حزب الله". وفي المقابل، ستنفذ إسرائيل انسحابًا منظمًا ومحددًا من تلك المناطق، تحت إشراف ومراقبة أميركية.