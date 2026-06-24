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عربي و دولي

نتنياهو: بعد 7 أكتوبر لم أفكر في محاربة حماس وحدها بل إيران ووكلائها أيضا

2026-06-24 | 10:24
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نتنياهو: بعد 7 أكتوبر لم أفكر في محاربة حماس وحدها بل إيران ووكلائها أيضا
نتنياهو: بعد 7 أكتوبر لم أفكر في محاربة حماس وحدها بل إيران ووكلائها أيضا
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نتنياهو: بعد 7 أكتوبر لم أفكر في محاربة حماس وحدها بل إيران ووكلائها أيضا

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