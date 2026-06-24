الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
البقاع
19
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
11:26
"انتحار" نتنياهو؟.. وتحذير بسبب لبنان! (تقرير اسرائيلي)
11:15
عودة السعوديين إلى لبنان.. أبرز ملفات لقاء لحود والسفير السعودي
11:00
الحجار يرفع الجهوزية الأمنية.. والمخدرات تحت المجهر!
09:43
المفاوضات العسكرية متعثرة.. وهذا ما تصر عليه إسرائيل!
09:26
خلاف "المناطق التجريبية".. إليكم ما تريده إسرائيل ورفضه لبنان
عربي و دولي
السفير الأميركي ميشال عيسى لـ"الجديد": الأجواء جيدة (فيديو)
2026-06-24 | 17:22
A-
A+
السفير الأميركي ميشال عيسى لـ"الجديد": الأجواء جيدة (فيديو)
السفير
الأميركي
ميشال عيسى
لـ"الجديد": "الأجواء جيدة" وسيتم اختيار المناطق التجريبية وبيان النوايا في اجتماع
الغد
A post shared by
al jadeed news
(@aljadeednews)
مقالات ذات صلة
السفير الأميركي ميشال عيسى لـ"الجديد": "الأجواء جيدة" وسيتم اختيار المناطق التجريبية وبيان النوايا في اجتماع الغد
مراسل الجديد من واشنطن: وصول السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى إلى الخارجية الأميركية
السفير الأميركي ميشال عيسى للجديد: غدا سيجري اختيار المناطق التجريبية
السفير الأميركي ميشال عيسى لـ"الجديد": الأجواء جيدة (فيديو)
خاص الجديد
محليات
عربي و دولي
لبنان
المفاوضات المباشرة
العودة الى الأعلى
كاتس: حتى لو طلبت واشنطن.. لن ننسحب!
ترامب في عيادة الطب النفسي الإيراني.. والسبب!
اقرأ ايضا في عربي و دولي
16:47
ترامب: نحقق تقدماً ممتازاً وأداءً رائعاً في مسار مفاوضاتنا الحالية مع إيران
16:47
ترامب: نحقق تقدماً ممتازاً وأداءً رائعاً في مسار مفاوضاتنا الحالية مع إيران
16:46
ترامب: تصويت الكونغرس على إنهاء الحرب مع إيران ولو بشكل غير ملزم لن يؤثر على مفاوضاتنا
16:46
ترامب: تصويت الكونغرس على إنهاء الحرب مع إيران ولو بشكل غير ملزم لن يؤثر على مفاوضاتنا
16:44
ترامب: أي اتفاق مع إيران يشمل رسوم الشحن في مضيق هرمز سيكون مرفوضاً
16:44
ترامب: أي اتفاق مع إيران يشمل رسوم الشحن في مضيق هرمز سيكون مرفوضاً
يحدث الآن
خاص الجديد
17:25
السفير الأميركي ميشال عيسى للجديد: غدا سيجري اختيار المناطق التجريبية
خاص الجديد
17:25
السفير الأميركي ميشال عيسى للجديد ردا على سؤال: الانسحاب الإسرائيلي سيحصل "أول ع آخر.. لكن ليس غدا"
عربي و دولي
17:22
السفير الأميركي ميشال عيسى لـ"الجديد": الأجواء جيدة (فيديو)
اخترنا لك
ترامب: نحقق تقدماً ممتازاً وأداءً رائعاً في مسار مفاوضاتنا الحالية مع إيران
16:47
ترامب: تصويت الكونغرس على إنهاء الحرب مع إيران ولو بشكل غير ملزم لن يؤثر على مفاوضاتنا
16:46
ترامب: أي اتفاق مع إيران يشمل رسوم الشحن في مضيق هرمز سيكون مرفوضاً
16:44
ترامب: لا يوجد أي دليل يقودني لتصديق أن الهجوم على المدرسة الإيرانية ناتج عن صاروخ أميركي
16:43
ترامب: خاب أملي من إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وكان من اللطيف أن يعرضوا مساعدتنا في حرب إيران
16:08
الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح متوسطة في حادث عملياتي في جنوب لبنان
16:08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-05-02
مارتا حامد طليقة فائق حسن زوج أصالة تثير الجدل باعترافات صادمة
2026-06-19
القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي: وقف إطلاق النار بدأ وسنبقى بالمنطقة الأمنية وإذا تعرضنا لهجوم فسنرد
2026-05-29
مراسل الجديد في واشنطن: انطلاق الاجتماع في البنتاغون بين الوفدين العسكريين اللبناني والاسرائيلي
08:24
حمل مي عز الدين من زوجها احمد تيمور يعود الى الواجهة من جديد.. اليكم الحقيقة
2026-06-11
ترامب: من المرجح توقيع الاتفاق مع إيران في أوروبا
2026-06-21
نداء عاجل من بلدية زوطر الشرقية إلى الأهالي
بالفيديو
بالفيديو
13:01
مقدمة النشرة المسائية 24-06-2026
2026-06-23
مقدمة النشرة المسائية 23-06-2026
2026-06-23
للمرة الخامسة ولمدة 3 أيام.. لبنان واسرائيل وجهاً لوجه
2026-06-22
مقدمة النشرة المسائية 22-06-2026
2026-06-22
من أوتوستراد النبطية.. مراسل الجديد يواكب المشهد
2026-06-21
مقدمة النشرة المسائية 21-06-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
خاص الجديد
09:26
خلاف "المناطق التجريبية".. إليكم ما تريده إسرائيل ورفضه لبنان
خاص الجديد
09:26
خلاف "المناطق التجريبية".. إليكم ما تريده إسرائيل ورفضه لبنان
خاص الجديد
09:43
المفاوضات العسكرية متعثرة.. وهذا ما تصر عليه إسرائيل!
خاص الجديد
09:43
المفاوضات العسكرية متعثرة.. وهذا ما تصر عليه إسرائيل!
محليات
16:40
"نراقب الانتهاكات ونرصدها"... رسالة من حزب الله
محليات
16:40
"نراقب الانتهاكات ونرصدها"... رسالة من حزب الله
محليات
14:08
كمين أمني في ذوق مصبح يُسقط مروّج مخدرات
محليات
14:08
كمين أمني في ذوق مصبح يُسقط مروّج مخدرات
محليات
11:25
في البقاع.. حصيلة مداهمات تكشف مفاجآت
محليات
11:25
في البقاع.. حصيلة مداهمات تكشف مفاجآت
عربي و دولي
15:43
انتهاء اليوم الثاني من مفاوضات واشنطن... تابعوا البث المباشر
عربي و دولي
15:43
انتهاء اليوم الثاني من مفاوضات واشنطن... تابعوا البث المباشر
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026