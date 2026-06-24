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عربي و دولي

السفير الأميركي ميشال عيسى لـ"الجديد": الأجواء جيدة (فيديو)

2026-06-24 | 17:22
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السفير الأميركي ميشال عيسى لـ&quot;الجديد&quot;: الأجواء جيدة (فيديو)
السفير الأميركي ميشال عيسى لـ"الجديد": الأجواء جيدة (فيديو)

السفير الأميركي ميشال عيسى لـ"الجديد": "الأجواء جيدة" وسيتم اختيار المناطق التجريبية وبيان النوايا في اجتماع الغد

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السفير الأميركي ميشال عيسى لـ"الجديد": الأجواء جيدة (فيديو)

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