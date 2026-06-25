أميركا تسحب طائراتها من إسرائيل.. والسبب؟

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة سحبت 28 طائرة تزويد وقود من مطار بن غوريون، وذلك بناء على طلب من إسرائيل.