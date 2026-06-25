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عربي و دولي

يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو نجح في إقناع ترامب بعدم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان

2026-06-25 | 10:32
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يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو نجح في إقناع ترامب بعدم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو نجح في إقناع ترامب بعدم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
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يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو نجح في إقناع ترامب بعدم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان

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