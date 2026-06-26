الخارجية ترحّب بالبيان الخليجي - الأميركي حول لبنان

وثمّنت الوزارة عاليًا ما ورد في البيان حول لبنان، ولا سيما لجهة ترحيبه بالمفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية.
كما أشارت إلى تشديد البيان على أهمية الحفاظ على مسار عملية التفاوض وعدم ربطها بأي نزاعات أخرى، والتأكيد أن السيادة اللبنانية الكاملة لا يمكن أن تتحقق في ظل احتفاظ جماعات مسلّحة غير حكومية بقدرات عسكرية.
زعم الجيش الاسرائيلي، أن "تلة علي الطاهر أصبحت تحت السيطرة الكاملة لقواتنا".وادعى الجيش الاسرائيلي، أن "قوات جيش الدفاع تفرض واقعًا أمنيًا جديدًا يضع حدًا لنفوذ حزب الله في هذه المنطقة الاستراتيجية التي سعى إلى ترسيخ وجوده العسكري فيها، ولن تعود التلة قاعدة لتهديد أمن إسرائيل".