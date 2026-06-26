الخارجية ترحّب بالبيان الخليجي - الأميركي حول لبنان

وثمّنت الوزارة عاليًا ما ورد في البيان حول ، ولا سيما لجهة ترحيبه بالمفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية.

كما أشارت إلى تشديد البيان على أهمية الحفاظ على مسار عملية التفاوض وعدم ربطها بأي نزاعات أخرى، والتأكيد أن السيادة الكاملة لا يمكن أن تتحقق في ظل احتفاظ جماعات مسلّحة غير حكومية بقدرات عسكرية.