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عربي و دولي

الخارجية ترحّب بالبيان الخليجي - الأميركي حول لبنان

2026-06-26 | 09:46
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الخارجية ترحّب بالبيان الخليجي - الأميركي حول لبنان
الخارجية ترحّب بالبيان الخليجي - الأميركي حول لبنان

رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين بالبيان المشترك الصادر في 25 حزيران 2026 عن الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية حول التطورات في المنطقة.

 

وثمّنت الوزارة عاليًا ما ورد في البيان حول لبنان، ولا سيما لجهة ترحيبه بالمفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية.

 

كما أشارت إلى تشديد البيان على أهمية الحفاظ على مسار عملية التفاوض وعدم ربطها بأي نزاعات أخرى، والتأكيد أن السيادة اللبنانية الكاملة لا يمكن أن تتحقق في ظل احتفاظ جماعات مسلّحة غير حكومية بقدرات عسكرية.

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عن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان.. ماذا قالت الخارجية الأميركية؟
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