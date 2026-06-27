واشنطن تعلن حزمة دعم للبنان: 100 مليون دولار وتعزيز قدرات الجيش

وأوضح أن الاتفاق الإطاري بين وإسرائيل يوفر مسارًا حقيقيًا للخروج من أزمة طال أمدها، وينص على تشكيل مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان بتيسير من ، بما يتيح لإسرائيل التحقق من إزالة التهديد على حدودها الشمالية والعودة إلى حدودها فور زواله.

وأضاف أن الاتفاق يؤسس لعملية منظمة تهدف إلى استعادة سيادة الدولة ، ونزع سلاح وتفكيك بنيته التحتية، معتبرة أن لبنان وإسرائيل اتخذا "قرارًا شجاعًا" بالموافقة على إطار العمل الذي يمهد للخروج من دوامة الصراع.

واتهم روبيو حزب بالتخطيط لشن هجمات ضد ، معتبرة أنه يشكل تهديدًا مباشرًا للمواطنين والمصالح الأميركية، ووصفته بأنه "أخطر وكلاء " وأنه دأب على جرّ لبنان إلى حروب مدمرة رغم إرادة الحكومة والشعب.

وأكد أن واشنطن ستواصل العمل مع شركائها لتنفيذ الاتفاق الإطاري وتحقيق مستقبل أكثر أمنًا لكل من لبنان وإسرائيل والمنطقة، فيما أعلن البنتاغون استعداده لتقديم أكثر من 30 مليون لدعم في إطار جهود ترسيخ السلام الدائم.