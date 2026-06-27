من هاتين المنطقتين.. إسرائيل ستنسحب غداً!

أفادت هيئة البث بأن الجيش يعتزم الانسحاب من بلدتي





وفرون في ، على أن تُشكّلا "منطقتين تجريبيتين" ضمن آلية تنفيذ اتفاق الإطار.