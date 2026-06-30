بالأسماء.. عقوبات جديدة على مؤسسات ومسؤولين في حزب الله

وضمت اللائحة كلاً من: ضاهر، رئيس المالية المركزية في " "، وعادل محمد منصور، المدير التنفيذي لـ"جمعية القرض الحسن"، وأحمد محمد يزبك، المدير المالي للجمعية، إلى جانب سامر حسن فواز، وعلي محمد كرنيب، وعباس حسن غريب، ومصطفى حبيب حرب، وعزت يوسف عكار، وحسن شحادة عثمان، ونعمة جميل، وعيسى حسين قصير، وعلي أحمد كريشت، وناصر حسن نصر، ووحيد سبيتي، ومحمد سليمان بدير، وعماد محمد بزّي.

كما شملت العقوبات شركات وكيانات مرتبطة بالشبكة المالية، هي "الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات"، و**"تسهيلات ش.م.م" (Tashilat SARL)، و"المدققون للمحاسبة والتدقيق" (The Auditors)، وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها قدمت خدمات مالية ومحاسبية أو قروضاً لصالح "جمعية القرض الحسن" و"بيت المال" والوحدة المالية المركزية في "حزب ".

وأشار المركز إلى أن هذه تمثل ثالث حزمة عقوبات يصدرها خلال الإدارة الأميركية الحالية، والتاسعة منذ تأسيسه في أيار/مايو 2017.