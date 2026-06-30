هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان إلا بعد وضع معايير يلتزم فيها الجيش اللبناني بالتحرك ضد "حزب الله" فورًا

هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان إلا بعد وضع معايير يلتزم فيها الجيش اللبناني بالتحرك ضد "حزب الله" فورًا