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عربي و دولي

الخارجية القطرية: رئيس الوزراء أكد خلال لقائه ويتكوف وكوشنر أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بلبنان

2026-06-30 | 17:13
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الخارجية القطرية: رئيس الوزراء أكد خلال لقائه ويتكوف وكوشنر أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بلبنان
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء أكد خلال لقائه ويتكوف وكوشنر أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بلبنان
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الخارجية القطرية: رئيس الوزراء أكد خلال لقائه ويتكوف وكوشنر أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بلبنان

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