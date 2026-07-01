ماكرون الى سوريا.. ماذا تريد دمشق؟ (المدن)

أفاد مصدر خاص "المدن"، بأن هناك زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى في 6 تموز يوليو المقبل، وهي الزيارة الأولى لرئيس فرنسي منذ سنوات طويلة.

وقال المصدر إن الزيارة تتضمن نقاشات حول توقيع اتفاقيات اقتصادية واستثمارية، إلى جانب بحث ملفات حساسة، أبرزها ملف الجهاديين الفرنسيين الموجودين في سوريا.