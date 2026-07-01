الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

ماكرون الى سوريا.. ماذا تريد دمشق؟ (المدن)

2026-07-01 | 02:06
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ماكرون الى سوريا.. ماذا تريد دمشق؟ (المدن)
ماكرون الى سوريا.. ماذا تريد دمشق؟ (المدن)

جاء في صحيفة المدن:

أفاد مصدر خاص "المدن"، بأن هناك زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا في 6 تموز يوليو المقبل، وهي الزيارة الأولى لرئيس فرنسي منذ سنوات طويلة.

وقال المصدر إن الزيارة تتضمن نقاشات حول توقيع اتفاقيات اقتصادية واستثمارية، إلى جانب بحث ملفات أمنية حساسة، أبرزها ملف الجهاديين الفرنسيين الموجودين في سوريا.

 
وأضافت الصحيفة: تبدو دمشق بحاجة إلى أكثر من مجرد زيارة سياسية حيث أن السلطة السورية الجديدة تدرك أن تثبيت الاستقرار لن يتحقق بالشعارات وحدها. الاقتصاد المنهك يحتاج إلى استثمارات، ومؤسسات الدولة بحاجة إلى إعادة تأهيل، والأوضاع المعيشية تتطلب موارد وفرص عمل ومشاريع تنموية.

واستقبال رئيس دولة بحجم فرنسا يحمل بعداً سياسياً واقتصادياً في آن واحد. سياسياً، يمثل رسالة بأن سوريا بدأت تستعيد مكانتها في العلاقات الدولية. واقتصادياً، قد يشكل مدخلاً لجذب استثمارات وشراكات تحتاجها البلاد بشدة في هذه المرحلة.

 

كما أن أي انفتاح فرنسي يمكن أن يفتح الباب أمام انخراط أوروبي أوسع، لأن باريس تبقى واحدة من أكثر العواصم تأثيراً داخل الاتحاد الأوروبي، وأي تغيير في مقاربتها تجاه دمشق لن يمر دون تأثير على بقية الدول الأوروبية.

مقالات ذات صلة
ماكرون الى سوريا.. ماذا تريد دمشق؟ (المدن)

عربي و دولي

حزب الله

سوريا

ماكرون

احمد الشرع

العودة الى الأعلى
Aljadeed
القناة 12 الإسرائيلية: وزير الدفاع الإسرائيلي وقع على عقوبات تستهدف 37 محفظة رقمية يستخدمها الحرس الثوري الإيراني لتمويل "حزب الله"
إسرائيل تتحرك بعد بلاغ عن اختطاف طائرة.. ماذا حصل؟

اقرأ ايضا في عربي و دولي

إسرائيل تتحرك بعد بلاغ عن اختطاف طائرة.. ماذا حصل؟
01:49

إسرائيل تتحرك بعد بلاغ عن اختطاف طائرة.. ماذا حصل؟

أعلن الجيش الإسرائيلي إرسال مقاتلتين باتجاه طائرة مدنية


01:49

إسرائيل تتحرك بعد بلاغ عن اختطاف طائرة.. ماذا حصل؟

أعلن الجيش الإسرائيلي إرسال مقاتلتين باتجاه طائرة مدنية


الذهب يتراجع.. وهذه أسعاره الجديدة
Play
01:44

الذهب يتراجع.. وهذه أسعاره الجديدة

تراجعت ‌أسعار الذهب الأربعاء بعد أن سجلت أدنى مستوى ⁠لها في سبعة أشهر خلال الجلسة السابقة، تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين أدى تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران إلى استمرار ارتفاع المخاوف إزاء التضخم ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

01:44

الذهب يتراجع.. وهذه أسعاره الجديدة

تراجعت ‌أسعار الذهب الأربعاء بعد أن سجلت أدنى مستوى ⁠لها في سبعة أشهر خلال الجلسة السابقة، تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين أدى تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران إلى استمرار ارتفاع المخاوف إزاء التضخم ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

يحدث الآن

اخترنا لك
القناة 12 الإسرائيلية: وزير الدفاع الإسرائيلي وقع على عقوبات تستهدف 37 محفظة رقمية يستخدمها الحرس الثوري الإيراني لتمويل "حزب الله"
03:17
إسرائيل تتحرك بعد بلاغ عن اختطاف طائرة.. ماذا حصل؟
01:49
الذهب يتراجع.. وهذه أسعاره الجديدة
01:44
ترامب اطّلع على خيارات الحرب الشاملة مع إيران.. ولكن!
01:40
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء أكد خلال لقائه ويتكوف وكوشنر أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بلبنان
17:13
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان إلا بعد وضع معايير يلتزم فيها الجيش اللبناني بالتحرك ضد "حزب الله" فورًا
16:10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026