فوق البحر المتوسط، الثلاثاء، بينما أكد مسؤولون أوروبيون أن الطيار أرسل بالخطأ رمزا يشير إلى تعرض الطائرة للاختطاف

وقالت شركة الخطوط الجوية البولندية "لوت" إن الرحلة التي كانت تشغلها شركة "إلكترا إيرويز" البلغارية كانت متجهة من وارسو إلى ، عندما "أبلغ الطاقم عن حالة طارئة".

وقال المتحدث باسم الشركة كشريشتوف موتشولسكي لـ"فرانس برس": "ألغي هذا البلاغ خلال الاتصالات اللاحقة مع مراقبة الحركة الجوية".