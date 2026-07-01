جدل بعد قطع بث مقابلة قاليباف.. وهذا ما كشفه البيان

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي للمجلس أن "هذه المقابلة سُلمت إلى هيئة البث (إيريب) قبل أكثر من ساعتين من موعد بثها، ولكن للأسف، توقف عرضها في منتصفها".

أضاف البيان: "يأتي هذا رغم أن المقابلة كانت مسجلة، وكان من واجب مسؤولي إيريب التنسيق مع المركز الإعلامي لمجلس الشورى في حال قرروا عدم بث جزء منها خلافا للإجراءات".

وأوضحت هيئة البث الرسمية أن "المقابلة قُسمت إلى جزأين، وأن الجزء الثاني سيُبث مساء الأربعاء".

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الشورى إلى أن "الأجزاء المحذوفة تضمنت مواضيع بشأن عمليات تفتيش ، والأصول المجمدة للبلاد وقرض إعادة بقيمة 300 مليار ".