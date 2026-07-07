الداخلية السورية تكشف تفاصيل انفجاري دمشق



أعلنت ، وفق ما نقلته الوكالة السورية للأنباء (سانا)، وقوع انفجارين بالقرب من مبنى وزارة السياحة في ، ما أدى إلى إصابة 18 شخصاً، بينهم أربعة من عناصر الشرطة.

وأوضحت الوزارة أن رصدت خلال عملياتها الميدانية عبوتين ناسفتين في محيط الموقع، حيث باشرت الوحدات المختصة إجراءات تفكيكهما، إلا أن العبوتين انفجرتا أثناء لعملية التفكيك، ما تسبب بوقوع الإصابات.



وفرضت قوى الأمن الداخلي طوقاً أمنياً حول مكان الحادث، حفاظاً على المواطنين، فيما بدأت الوحدات المختصة عمليات المسح والتأمين في المنطقة، بالتزامن مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الاعتداء وتحديد هوية المتورطين.



وبحسب المعاينة الأولية، فإن العبوتين صُنعتا بطريقة بدائية؛ إذ وُضعت الأولى داخل سيارة مركونة على جانب الطريق، بينما وُضعت الثانية داخل حاوية مهملات.



وأكدت أن الانفجار وقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة ، مشددة على أن الحادث لم يشكل أي تهديد مباشر لمقر الإقامة أو لبرنامج الزيارة الرسمية، التي تتواصل وفق الخطة المقررة.