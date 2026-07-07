الشرع: نؤكد على حرص سوريا على استقرار وسيادة لبنان

معلومات الجديد: لبنان يعمل على إعداد اوراقه كاملة لمفاوضات واشنطن المقبلة في 23 الجاري مع حرص رئيس الجمهورية على استكمال المسار التفاوضي من منطلقِ سيادة لبنان واستقلالية قرارِه