الرئيس السوري: نؤكد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في جنوب سوريا

الرئيس بري: لتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها وصولاً إلى الحدود الدولية وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم تمهيدا لإطلاق ورشة إعادة الإعمار