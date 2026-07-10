الخارجية الأميركية: سنواصل فرض العقوبات على الأفراد والشركات والمؤسسات المرتبطة بإيران

معلومات الجديد: الوفد الإيراني الذي زار بيروت أتى للمشاركة في تشييع خامنئي الذي أقيم في الضاحية والتقى على هامش الزيارة الرئيس بري وحزب الله وحركة امل ونائب رئيس الحكومة طارق متري