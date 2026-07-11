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سي إن إن عن مصدر: عمان اقترحت إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز عبر ممرين منفصلين
2026-07-11 | 15:00
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سي إن إن عن مصدر: عمان اقترحت إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز عبر ممرين منفصلين
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