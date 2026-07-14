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بدء جلسة لجنة المال برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر ووزير العدل عادل نصار وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد لنقاش قانون إصلاح المصارف
بدء جلسة لجنة المال برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر ووزير العدل عادل نصار وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد لنقاش قانون إصلاح المصارف
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2026-07-14 | 00:41
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بلومبرغ عن بيانات تتبع السفن: حركة الملاحة بمضيق هرمز متوقفة بشكل شبه كامل في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء
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