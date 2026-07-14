نتنياهو يتوعّد قادة إيران: لا تختبروا صبر إسرائيل

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان المبادئ التي تجسدها ذكرى الرابع عشر من تموز في فرنسا تجد صدىً خاصًا في لبنان، البلد الذي تشكّل تاريخه في إطار حوارٍ متواصل مع فرنسا، قائمٍ على صداقةٍ عريقة، وتقاربٍ إنساني استثنائي.وأشاد الرئيس عون في برقية تهنئة وجهها الى نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون لمناسبة العيد الوطني لفرنسا، بالجهود التي قامت بها فرنسا بقيادة الرئيس ماكرون لمساعدة لبنان، والسعي إلى تحقيق سلامٍ عادلٍ ودائمٍ يقوم على الحوار، والتمسك الدائم بأمن لبنان، معتبراً انه دليل على عمق الصداقة التي تجمع البلدين.
أفادت معلومات الجديد بأن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط يزور دمشق، ويرافقه كلٌّ من رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد بوحيدر، ورئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني–السوري خليل العرب.وبحسب المعلومات، سيعقد الوفد اللبناني مباحثات واجتماعات مع وزير الاقتصاد السوري وعدد من رجال الأعمال السوريين، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين لبنان وسوريا وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.