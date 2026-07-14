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عربي و دولي

ترامب: القيادة الإيرانية تدفع إيران نحو دمار شامل

2026-07-14 | 11:10
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ترامب: القيادة الإيرانية تدفع إيران نحو دمار شامل
ترامب: القيادة الإيرانية تدفع إيران نحو دمار شامل

كتب الرئيس الاميركي دونالد ترامب عبر "تروث سوشال":

يتدفق النفط كما لم يحدث من قبل، بفضل القوة الرائعة للجيش الأميركي. تحية خاصة لوزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، وقائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر. وبفضلهم، وبفضل جميع أفراد أقوى جيش في العالم، وبفارق كبير، أصبح مضيق هرمز مفتوحًا أمام جميع حركة السفن، باستثناء إيران، وذلك بسبب قيادتها الكاذبة والعنيفة والشريرة، التي تقودها نحو دمار شامل.

لذلك، سنفرض حصارًا كاملًا، ولكن فقط على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو القادمة منها، أو التي تحمل أي شحنات لها علاقة بالبضائع الإيرانية.

واستنادًا إلى محادثات مثمرة للغاية مع قادة الشرق الأوسط، قررت استبدال رسم التعويض الأميركي البالغ 20% بصفقات تجارية واستثمارية ستبرمها مختلف دول الخليج مع الولايات المتحدة. وستكون هذه الاستثمارات ضخمة للغاية، وفي الوقت نفسه، مفيدة بصورة استثنائية لتلك الدول ولمستقبلها.

وكما يعلم الجميع، لدينا أكبر حجم من الاستثمارات الدولارية في الولايات المتحدة من أي دولة في التاريخ، لكن هذه الاستثمارات الجديدة ستجعل هذا الرقم أكبر بكثير، وسنشهد تدفق المصانع والمنشآت والمعدات إلى الولايات المتحدة بمستويات تاريخية، ما سيؤدي إلى توفير ملايين إضافية من الوظائف الأميركية ذات الأجور المرتفعة!

أميركا تنتصر مجددًا، وتنتصر كما لم يحدث من قبل. لقد انتهت الأيام التي كانت تقتل فيها إيران مئات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم 52 ألف متظاهر، والأهم من ذلك، لن تمتلك إيران سلاحًا نوويًا أبدًا!
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