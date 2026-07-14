ترامب: القيادة الإيرانية تدفع إيران نحو دمار شامل

كتب الرئيس عبر "تروث سوشال":



يتدفق النفط كما لم يحدث من قبل، بفضل القوة الرائعة للجيش الأميركي. تحية خاصة لوزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، وقائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر. وبفضلهم، وبفضل جميع أفراد أقوى جيش في ، وبفارق كبير، أصبح مضيق هرمز مفتوحًا أمام جميع حركة السفن، باستثناء ، وذلك بسبب قيادتها الكاذبة والعنيفة والشريرة، التي تقودها نحو دمار شامل.



لذلك، سنفرض حصارًا كاملًا، ولكن فقط على السفن المتجهة إلى الموانئ أو منها، أو التي تحمل أي شحنات لها علاقة بالبضائع الإيرانية.

