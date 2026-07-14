ترامب: القيادة الإيرانية تدفع إيران نحو دمار شامل

واستنادًا إلى محادثات مثمرة للغاية مع قادة الشرق الأوسط
، قررت استبدال رسم التعويض الأميركي البالغ 20% بصفقات تجارية واستثمارية ستبرمها مختلف دول الخليج مع الولايات المتحدة
. وستكون هذه الاستثمارات ضخمة للغاية، وفي الوقت نفسه، مفيدة بصورة استثنائية لتلك الدول ولمستقبلها.
وكما يعلم الجميع، لدينا أكبر حجم من الاستثمارات الدولارية في الولايات المتحدة من أي دولة في التاريخ، لكن هذه الاستثمارات الجديدة ستجعل هذا الرقم أكبر بكثير، وسنشهد تدفق المصانع والمنشآت والمعدات إلى الولايات المتحدة بمستويات تاريخية، ما سيؤدي إلى توفير ملايين إضافية من الوظائف الأميركية ذات الأجور المرتفعة!
أميركا تنتصر مجددًا، وتنتصر كما لم يحدث من قبل. لقد انتهت الأيام التي كانت تقتل فيها إيران
مئات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم 52 ألف متظاهر، والأهم من ذلك، لن تمتلك إيران سلاحًا نوويًا أبدًا!