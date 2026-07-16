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عربي و دولي

الخارجية السعودية: نقف مع الكويت والبحرين والأردن في وجه ما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة

2026-07-16 | 10:32
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الخارجية السعودية: نقف مع الكويت والبحرين والأردن في وجه ما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة
الخارجية السعودية: نقف مع الكويت والبحرين والأردن في وجه ما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة
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الخارجية السعودية: نقف مع الكويت والبحرين والأردن في وجه ما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة

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