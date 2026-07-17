الهدف لم يكن الجسور.. تقرير يكشف دوافع الضربات الأميركية في إيران!

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون بوقوع عدة هجمات استهدفت جسوراً داخل مدينة بندر عباس ومحيطها، خلال ليل الخميس، ما أدى إلى إغلاق الطرق السريعة التي تربط المدينة بالمحافظات المجاورة.

وتعد بندر عباس أحد أهم المراكز العسكرية والبحرية الإيرانية، إذ تحتضن قاعدة تابعة للحرس الثوري تشكل نقطة ارتكاز لعمليات في والخليج ، فضلاً عن دورها في دعم القدرات البحرية الإيرانية.

وبحسب الصحيفة، كثفت الأميركية ضرباتها على المنطقة خلال الأيام الماضية، كما استهدفت في وقت سابق من الأسبوع منشأة مخصصة للغواصات والسفن باستخدام طائرات مسيّرة بحرية.

وتأتي هذه العمليات ضمن حملة عسكرية أوسع تستهدف تقليص قدرة تهديد الملاحة الدولية وتعطيل حركة التجارة عبر مضيق هرمز.