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عربي و دولي

الخارجية الإماراتية: نعرب عن بالغ القلق إزاء التطورات في المنطقة وندعو إلى الوقف الفوري للتصعيد

2026-07-18 | 15:40
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الخارجية الإماراتية: نعرب عن بالغ القلق إزاء التطورات في المنطقة وندعو إلى الوقف الفوري للتصعيد
الخارجية الإماراتية: نعرب عن بالغ القلق إزاء التطورات في المنطقة وندعو إلى الوقف الفوري للتصعيد
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الخارجية الإماراتية: نعرب عن بالغ القلق إزاء التطورات في المنطقة وندعو إلى الوقف الفوري للتصعيد

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المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية: مقتل 50 شخصا وإصابة 500 في هجمات أميركية خلال الأسابيع الـ3 الماضية
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