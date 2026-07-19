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عربي و دولي

واشنطن تحشد جوًا.. وإسرائيل تتأهب لرد إيراني (معاريف)

2026-07-19 | 05:36
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واشنطن تحشد جوًا.. وإسرائيل تتأهب لرد إيراني (معاريف)
واشنطن تحشد جوًا.. وإسرائيل تتأهب لرد إيراني (معاريف)

أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية، بأن طائرات مقاتلة أميركية انضمت إلى عشرات طائرات التزوّد بالوقود التي هبطت بالفعل في قواعد سلاح الجو الإسرائيلي، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية الأميركية في المنطقة.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يراقب عن كثب الضربات الأميركية في منطقة الخليج، وسط تقديرات باحتمال اتساع رقعة المواجهة.

ونقلت عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله: "إذا وسّعت واشنطن حملتها واستهدفت مواقع النظام أو البنية التحتية للطاقة في طهران، فقد تحاول إيران مهاجمة إسرائيل."
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