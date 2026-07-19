أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
05:36
واشنطن تحشد جوًا.. وإسرائيل تتأهب لرد إيراني (معاريف)
03:20
فياض: السلطة تفاوض على استسلامها وتكرّس الاحتلال
01:42
اليكم جدول لقاءات الرئيس عون في الولايات المتحدة
00:54
طهران تُعلّق التفاهم.. وترامب يرد: "لا يهمّني"!
00:49
عون يسبق لقاء ترامب بتنسيق مع بري وسلام.. وحزب الله يعترض (الديار)
عربي و دولي
واشنطن تحشد جوًا.. وإسرائيل تتأهب لرد إيراني (معاريف)
2026-07-19 | 05:36
A-
A+
واشنطن تحشد جوًا.. وإسرائيل تتأهب لرد إيراني (معاريف)
أفادت صحيفة
معاريف
الإسرائيلية
، بأن طائرات مقاتلة أميركية انضمت إلى عشرات طائرات التزوّد بالوقود التي هبطت بالفعل في قواعد سلاح الجو
الإسرائيلي
، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية الأميركية في المنطقة.
وأضافت الصحيفة أن الجيش
الإسرائيلي
يراقب عن كثب الضربات الأميركية في منطقة
الخليج
، وسط تقديرات باحتمال اتساع رقعة المواجهة.
ونقلت عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله: "إذا وسّعت
واشنطن
حملتها واستهدفت مواقع النظام أو البنية التحتية للطاقة في
طهران
، فقد تحاول
إيران
مهاجمة
إسرائيل
."
مقالات ذات صلة
مصادر عربية للجديد: كلام سلام عكس جواً من التهدئة الداخلية المطلوبة في المرحلة المقبلة كما عكس جواً سعودياً ايرانياً حول لبنان سيظهر تباعاً في المرحلة المقبلة
توتر "صاروخي" على وقع تطورات هرمز.. واسرائيل تتأهب (تابعوا نشرة أخبار الجديد مباشرة)
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تتجهّز لسيناريو العودة للحرب والاستعداد لرد إيراني محتمل
واشنطن تحشد جوًا.. وإسرائيل تتأهب لرد إيراني (معاريف)
عربي و دولي
إسرائيل
أميركا
ترامب
نتنياهو إيران
حزب الله
العودة الى الأعلى
الحرس الثوري: تعرض سفينتين لحادثة في مضيق هرمز وتراجع اثنتين عن العبور بعد توجيهنا تحذيرات لها
الجيش الكويتي: دفاعاتنا الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم
اقرأ ايضا في عربي و دولي
06:14
السفارة الأميركية في الأردن: ننصح بشدة جميع الأميركيين بتجنب السفر إلى مطار أو ميناء العقبة البحري
06:14
السفارة الأميركية في الأردن: ننصح بشدة جميع الأميركيين بتجنب السفر إلى مطار أو ميناء العقبة البحري
05:43
الحرس الثوري: تعرض سفينتين لحادثة في مضيق هرمز وتراجع اثنتين عن العبور بعد توجيهنا تحذيرات لها
05:43
الحرس الثوري: تعرض سفينتين لحادثة في مضيق هرمز وتراجع اثنتين عن العبور بعد توجيهنا تحذيرات لها
02:39
الجيش الكويتي: دفاعاتنا الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم
02:39
الجيش الكويتي: دفاعاتنا الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم
يحدث الآن
فن
07:02
رشيد عساف يثير الجدل بحديثه عن الثورة السورية وعضو مجلس الشعب يدعو للمحاسبة
رياضات ميكانيكية
06:32
فيديو – من بلجيكا.. ساينز يظهر بألوان إسبانيا
عربي و دولي
06:14
السفارة الأميركية في الأردن: ننصح بشدة جميع الأميركيين بتجنب السفر إلى مطار أو ميناء العقبة البحري
اخترنا لك
السفارة الأميركية في الأردن: ننصح بشدة جميع الأميركيين بتجنب السفر إلى مطار أو ميناء العقبة البحري
06:14
الحرس الثوري: تعرض سفينتين لحادثة في مضيق هرمز وتراجع اثنتين عن العبور بعد توجيهنا تحذيرات لها
05:43
الجيش الكويتي: دفاعاتنا الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم
02:39
بالفيديو - قبل النهائي.. نتنياهو يعلن انحيازه للأرجنتين
02:25
طهران تُعلّق التفاهم.. وترامب يرد: "لا يهمّني"!
00:54
بيان أوروبي خليجي: نرفض أي ادعاءات بالسيادة أو السيطرة على هرمز من جانب أي دولة
16:06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-07-11
بشأن السلام في لبنان.. مبادرة ألمانية فرنسية
2026-07-16
عماد الحوت : سنواصل اتصالاتنا حتى اللحظات الأخيرة أملاً في الوصول إلى نتائج منصفة في ملف العفو العام
2026-07-11
كريستيانو رونالدو بهدية مميزة لأكبر داعميه اليوتيوبر سبيد .. لن تصدقوا ما هي
2026-06-20
بعد ضجة زواجه السري! سعد رمضان يكشف تفاصيل جديدة.. دافع عن هيفاء وهبي وعلق على نحافة وائل كفوري
2026-07-14
عميل "مقرب" من الحزب ومن الطراز الرفيع.. بقبضة الدولة!
2026-05-19
الدفاع المدني: العثور على 4 مواطنين فُقد الاتصال بهم في راشيا الفخار بعد توغل إسرائيلي و3 لا يزالون قيد الأسر لدى العدو الإسرائيلي
بالفيديو
بالفيديو
13:26
مقدمة النشرة المسائية 18-07-2026
10:04
وجيه صقر يتأثر بوفاة والدته ويكشف أسرارًا صادمة: «بعدها حرقة بقلبي»
2026-07-17
مقدمة النشرة المسائية 17-07-2026
2026-07-17
النشرة الجوية 17-07-2026
2026-07-16
مقدمة النشرة المسائية 16-07-2026
2026-07-16
النشرة الجوية 16-07-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
09:30
يوهم ضحاياه بالصيانة ويصرف أموالهم في البورصة.. هل وقعتم ضحيته؟
محليات
09:30
يوهم ضحاياه بالصيانة ويصرف أموالهم في البورصة.. هل وقعتم ضحيته؟
خاص الجديد
01:42
اليكم جدول لقاءات الرئيس عون في الولايات المتحدة
خاص الجديد
01:42
اليكم جدول لقاءات الرئيس عون في الولايات المتحدة
محليات
00:49
عون يسبق لقاء ترامب بتنسيق مع بري وسلام.. وحزب الله يعترض (الديار)
محليات
00:49
عون يسبق لقاء ترامب بتنسيق مع بري وسلام.. وحزب الله يعترض (الديار)
عربي و دولي
12:15
الخارجية الإيرانية: لم نتخل عن لبنان.. والاتفاق معلّق
عربي و دولي
12:15
الخارجية الإيرانية: لم نتخل عن لبنان.. والاتفاق معلّق
عربي و دولي
12:52
خامنئي: واشنطن خرقت تعهداتها.. وتوقيع ترامب بلا قيمة
عربي و دولي
12:52
خامنئي: واشنطن خرقت تعهداتها.. وتوقيع ترامب بلا قيمة
عربي و دولي
00:54
طهران تُعلّق التفاهم.. وترامب يرد: "لا يهمّني"!
عربي و دولي
00:54
طهران تُعلّق التفاهم.. وترامب يرد: "لا يهمّني"!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026