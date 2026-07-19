واشنطن تحشد جوًا.. وإسرائيل تتأهب لرد إيراني (معاريف)

أفادت صحيفة ، بأن طائرات مقاتلة أميركية انضمت إلى عشرات طائرات التزوّد بالوقود التي هبطت بالفعل في قواعد سلاح الجو ، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية الأميركية في المنطقة.



