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مراسل الجديد من واشنطن: الرئيس عون سيطلب توضيحًا من روبيو بشأن الطلب الأميركي من الشرع التدخل في لبنان لحل ملف حزب الله

2026-07-19 | 07:43
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مراسل الجديد من واشنطن: الرئيس عون سيطلب توضيحًا من روبيو بشأن الطلب الأميركي من الشرع التدخل في لبنان لحل ملف حزب الله
مراسل الجديد من واشنطن: الرئيس عون سيطلب توضيحًا من روبيو بشأن الطلب الأميركي من الشرع التدخل في لبنان لحل ملف حزب الله
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مراسل الجديد من واشنطن: الرئيس عون سيطلب توضيحًا من روبيو بشأن الطلب الأميركي من الشرع التدخل في لبنان لحل ملف حزب الله

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