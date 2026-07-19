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عراقجي: علينا أن نجرب المفاوضات حتى وإن كانت نسبة نجاحها 10%
عراقجي: علينا أن نجرب المفاوضات حتى وإن كانت نسبة نجاحها 10%
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مراسل الجديد من واشنطن: الرئيس عون سيطلب توضيحًا من روبيو بشأن الطلب الأميركي من الشرع التدخل في لبنان لحل ملف حزب الله
2026-07-19 | 07:43
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مراسل الجديد من واشنطن: الرئيس عون سيطلب توضيحًا من روبيو بشأن الطلب الأميركي من الشرع التدخل في لبنان لحل ملف حزب الله
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مراسل الجديد من واشنطن: الرئيس عون سيطلب توضيحًا من روبيو بشأن الطلب الأميركي من الشرع التدخل في لبنان لحل ملف حزب الله
خاص الجديد
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عربي و دولي
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