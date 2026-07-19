كيف تم اغتيال خامنئي؟.. عراقجي يكشف للمرة الأولى!

أقر ، عباس عراقجي، بحدوث اختراق أمني سهّل الضربات الأميركية والإسرائيلية التي وقعت في 28 شباط الماضي، ما تسبب في اغتيال عدد من السياسيين والعسكريين الإيرانيين، مشيرا إلى أن هذا الاختراق ربما لا يزال قائما.

وتحدث عراقجي عن احتمال وقوع إخفاقات قبيل الحرب التي خاضتها بلاده مع وإسرائيل، مشيراً إلى أن "اجتماعات حكومية وعسكرية مهمة ربما تعرضت للاختراق".



واستعرض ، في مقابلة نشرت مقتطفات منها في وسائل إعلام إيرانية، الأحد، تجربته خلال الأول من الحرب في 28 شباط.



وقال عراقجي إن "عدة جهات سياسية وعسكرية رئيسية معنية باتخاذ القرار كانت تعقد اجتماعات في وقت متزامن مع استهداف الضربات الجوية لطهران".



وأوضح عراقجي أنه اجتمع ذلك اليوم (28 شباط) مع مدير مكتب المرشد علي خامنئي لإحاطته بمستجدات مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة.



وذكر عراقجي، في إشارة إلى والولايات المتحدة، أن "النقطة الحاسمة، من وجهة نظري، هي أنهم كانوا على علم بهذه الاجتماعات".



وأضاف أن "هذا ربما يشير إلى وجود اختراق أمني كان قائمًا وربما لا يزال قائمًا".



وتابع أن "المشكلة لم تكن تقتصر على عمليات الاختراق".



وأوضح عراقجي أن "الأمر قد يتضمن أحيانا التأثير في اتجاه عمليات اتخاذ القرار"، مضيفاً: "لا أود التطرق إلى مزيد من التفاصيل حول ذلك علنا".