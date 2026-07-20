ترامب: في كل مرة تقتل فيها إيران جندياً أميركياً ستدفع ثمن ذلك أضعافاً مضاعفة

كتب اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي على إنستغرام:



"الألم كبير جداً وستستغرق هذه الجراح وقتاً لكي تلتئم. ولكنني أتمسك أيضاً بكل ما هو جميل... بتلك المباريات التي قلبنا فيها النتيجة بعد أن بذلنا كل ما لدينا والتي ستظل خالدة في الذاكرة للأبد، وبدعم بلد بأكمله، والذي جنبًا إلى جنب مع عمل وجهد هذه المجموعة، أعادنا من جديد لنكون مرة أخرى بين الأفضل في العالم. من الصعب اليوم تقدير ما حققناه، لكن هذه المجموعة وصلت إلى نهائيين متتاليين في كأس العالم.



شكراً جزيلاً من القلب على كل تحية وكل رسالة. أثبتنا مرة أخرى قدرتنا على الاتحاد كبلد وأن نكون جميعاً معاً، متشاركين الفخر العظيم بكوننا أرجنتينيين.



كما أود أن أهنئ إسبانيا على الفوز بالبطولة."