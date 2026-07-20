أول تعليق من ميسي بعد خسارة نهائي كأس العالم

كتب اللاعب على :



"الألم كبير جداً وستستغرق هذه وقتاً لكي تلتئم. ولكنني أتمسك أيضاً بكل ما هو جميل... بتلك المباريات التي قلبنا فيها النتيجة بعد أن بذلنا كل ما لدينا والتي ستظل خالدة في الذاكرة للأبد، وبدعم بلد بأكمله، والذي جنبًا إلى جنب مع عمل وجهد هذه المجموعة، أعادنا من جديد لنكون مرة أخرى بين الأفضل في . من الصعب تقدير ما حققناه، لكن هذه المجموعة وصلت إلى نهائيين متتاليين في .



شكراً جزيلاً من القلب على كل تحية وكل رسالة. أثبتنا مرة أخرى قدرتنا على كبلد وأن نكون جميعاً معاً، متشاركين الفخر العظيم بكوننا أرجنتينيين.



كما أود أن أهنئ على الفوز بالبطولة."