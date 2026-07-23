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روبيو: إيران تبدو أنها غير مستعدة للتوصل لاتفاق
2026-07-23 | 04:11
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روبيو: إيران تبدو أنها غير مستعدة للتوصل لاتفاق
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