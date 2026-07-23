ترامب لـ القناة 12: أدرس إمكانية شن هجوم واسع النطاق على إيران

مصادر دبلوماسية للجديد: لا نستبعد لجوء طهران إلى تفعيل ساحات نفوذها الإقليمية عبر تهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب أو من خلال الجبهة الجنوبية في لبنان