23 مليون توقيع.. عريضة تطالب بحرمان الأرجنتين من كأس العالم إلى الأبد!

واتهمت العريضة الدولي "فيفا" والحكام بـ"التحيز لصالح والأرجنتين"، وتساءلت: لماذا يتعين على بقية المشاركة في البطولة بينما الفائز معروف مسبقًا؟ استبعدوا الأرجنتين من وأعطوا الجميع فرصة عادلة.

تجاوزت العريضة هدفها الأولي المتمثل في جمع 5 ملايين توقيع بكثير، وكادت تحطم الرقم القياسي العالمي المسجل في موسوعة غينيس لأكثر عريضة تم التوقيع عليها في التاريخ.