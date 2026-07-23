23 مليون توقيع.. عريضة تطالب بحرمان الأرجنتين من كأس العالم إلى الأبد!

واتهمت العريضة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والحكام بـ"التحيز لصالح ليونيل ميسي والأرجنتين"، وتساءلت: لماذا يتعين على بقية العالم المشاركة في البطولة بينما الفائز معروف مسبقًا؟ استبعدوا الأرجنتين من كأس العالم وأعطوا الجميع فرصة عادلة.
تجاوزت العريضة هدفها الأولي المتمثل في جمع 5 ملايين توقيع بكثير، وكادت تحطم الرقم القياسي العالمي المسجل في موسوعة غينيس لأكثر عريضة تم التوقيع عليها في التاريخ.
ويحمل الرقم القياسي الحالي حملة "جوبيلي 2000"، التي جمعت أكثر من 24 مليون توقيع في عام 1997 للمطالبة بإلغاء الديون المستحيلة التي تكبدتها أفقر البلدان بحلول نهاية عام 2000.
وكشف الموقع الذي نقل عنه "يورو نيوز" أن "فيفا لم ينصت إلينا لكن شكراً لإسبانيا التي هزمت الأرجنتين".