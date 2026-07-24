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مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي ينفّذ عملية تفجير في بلدة كفرتبنيت - قضاء النبطية
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الخارجية الإيرانية: عراقجي ونظيره العماني ناقشا سبل التعاون الإقليمي لمنع التصعيد وإرساء الاستقرار في المنطقة
أكسيوس عن مصادر: واشنطن تريد من حلفائها إرسال سفن لإزالة الألغام ومسيرات للمساعدة بتأمين ممرات الشحن
أكسيوس عن مصادر: واشنطن تريد من حلفائها إرسال سفن لإزالة الألغام ومسيرات للمساعدة بتأمين ممرات الشحن
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أكسيوس عن مصادر: واشنطن تريد من حلفائها إرسال سفن لإزالة الألغام ومسيرات للمساعدة بتأمين ممرات الشحن
2026-07-24 | 12:28
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أكسيوس عن مصادر: واشنطن تريد من حلفائها إرسال سفن لإزالة الألغام ومسيرات للمساعدة بتأمين ممرات الشحن
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عربي و دولي
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