سفيرة لبنان لدى اليونسكو هند درويش تنجح في إدراج قلاع جبل عامل الخمس على لائحة التراث العالمي

اعترافٌ دوليٌّ جديدٌ بالتراث اللبناني وقيمته العالمية:

اعتمدت لجنة التراث العالمي في دورتها الثامنة والأربعين المنعقدة في بوسان، بالإجماع، إدراج قلاع جبل عامل: قلعة شقيف وقلعة تبنين وقلعة شقرا وقلعة دير كيفا وقلعة شمعة, على لائحة التراث العالمي ولائحة التراث العالمي المعرّض للخطر، بناءً على الطلب الذي تقدّم به .

ويُشكّل هذا القرار اعترافاً بقيمتها العالمية الاستثنائية، كما يعزّز بحمايتها وصونها في ظل التحديات التي تواجهها.

ولا يقتصر هذا الإنجاز على إدراج موقع أثري جديد، بل يجسّد نجاحاً للدبلوماسية الثقافية ، ويؤكد قدرة لبنان، رغم الظروف الصعبة، على حشد التأييد الدولي لحماية تراثه، وصون هويته الثقافية، وتعزيز حضوره ومصداقيته داخل الاونسكو.