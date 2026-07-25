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عربي و دولي

بقبعة 2028.. ترامب يعلن ترشحه (فيديو)

2026-07-25 | 11:10
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بقبعة 2028.. ترامب يعلن ترشحه (فيديو)
بقبعة 2028.. ترامب يعلن ترشحه (فيديو)

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بقبعة 2028.. ترامب يعلن ترشحه (فيديو)

عربي و دولي

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الشرع وغوتيريش يبحثان تعزيز التعاون ودعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا
08:26

الشرع وغوتيريش يبحثان تعزيز التعاون ودعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني وعدد من المسؤولين المعنيين.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية، إلى جانب دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والتأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".

08:26

الشرع وغوتيريش يبحثان تعزيز التعاون ودعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني وعدد من المسؤولين المعنيين.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية، إلى جانب دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والتأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".

حادث دموي.. على طريق دمشق - دير الزور (فيديو)
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06:28

حادث دموي.. على طريق دمشق - دير الزور (فيديو)

مقطع فيديو يوثق لحظة اشتعال حافلة بعد تصادمها بأخرى، على طريق دمشق - دير الزور.
وبحسب مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية، الحصيلة الأولية للوفيات بلغت 35.

06:28

حادث دموي.. على طريق دمشق - دير الزور (فيديو)

مقطع فيديو يوثق لحظة اشتعال حافلة بعد تصادمها بأخرى، على طريق دمشق - دير الزور.
وبحسب مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية، الحصيلة الأولية للوفيات بلغت 35.

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