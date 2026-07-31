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نيويورك بوست عن مسؤول أميركي: الرئيس ترامب يرغب بإبرام اتفاق لكن إن استمرت هجمات إيران سيكون هناك ثمن
نيويورك بوست عن مسؤول أميركي: الرئيس ترامب يرغب بإبرام اتفاق لكن إن استمرت هجمات إيران سيكون هناك ثمن
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أ ف ب: قوات الأمن المغربية توقف نحو 30 شخصا خلال مواجهات قرب الحدود مع جيب سبتة الإسباني
2026-07-31 | 04:56
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أ ف ب: قوات الأمن المغربية توقف نحو 30 شخصا خلال مواجهات قرب الحدود مع جيب سبتة الإسباني
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