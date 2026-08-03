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عربي و دولي

الجيش الاسرائيلي: في وقت سابق اليوم أصيب جندي في قوات الاحتياط بجروح طفيفة جراء حادث عملياتي في جنوب لبنان

2026-08-03 | 14:18
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الجيش الاسرائيلي: في وقت سابق اليوم أصيب جندي في قوات الاحتياط بجروح طفيفة جراء حادث عملياتي في جنوب لبنان
الجيش الاسرائيلي: في وقت سابق اليوم أصيب جندي في قوات الاحتياط بجروح طفيفة جراء حادث عملياتي في جنوب لبنان
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الجيش الاسرائيلي: في وقت سابق اليوم أصيب جندي في قوات الاحتياط بجروح طفيفة جراء حادث عملياتي في جنوب لبنان

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نحو اتفاق سلام وأمن الجنوب.. إليكم ما سيبحث في "روما 2"
15:04

نحو اتفاق سلام وأمن الجنوب.. إليكم ما سيبحث في "روما 2"

أفادت مصادر دبلوماسية غربية مواكبة لجولة روما لـ"الجديد" بأن الجولة السابعة من المحادثات ستناقش سبل إحراز تقدم نحو اتفاق سلام شامل.

وأكدت المصادر أن موقفها ثابت، ولا مكان للبنية التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الهدف المشترك يتمثل في التنفيذ الكامل لـ"اتفاق الإطار" بما يجعل جنوب لبنان خالياً من البنية التحتية للحزب.

وأضافت أن تحقيق الأمن في جنوب لبنان مرتبط بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، لافتة إلى أن فرقاً فنية ستناقش في روما تعزيز آلية تنفيذ المناطق التجريبية.

وكشفت المصادر أن الولايات المتحدة أجرت مؤخرا اتصالات مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي، للتشديد على ضرورة الحفاظ على زخم المسار الدبلوماسي.

15:04

نحو اتفاق سلام وأمن الجنوب.. إليكم ما سيبحث في "روما 2"

أفادت مصادر دبلوماسية غربية مواكبة لجولة روما لـ"الجديد" بأن الجولة السابعة من المحادثات ستناقش سبل إحراز تقدم نحو اتفاق سلام شامل.

وأكدت المصادر أن موقفها ثابت، ولا مكان للبنية التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الهدف المشترك يتمثل في التنفيذ الكامل لـ"اتفاق الإطار" بما يجعل جنوب لبنان خالياً من البنية التحتية للحزب.

وأضافت أن تحقيق الأمن في جنوب لبنان مرتبط بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، لافتة إلى أن فرقاً فنية ستناقش في روما تعزيز آلية تنفيذ المناطق التجريبية.

وكشفت المصادر أن الولايات المتحدة أجرت مؤخرا اتصالات مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي، للتشديد على ضرورة الحفاظ على زخم المسار الدبلوماسي.

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