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عربي و دولي

الخزانة الأميركية: رفع العقوبات عن 3 كيانات ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني

2026-08-05 | 10:21
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الخزانة الأميركية: رفع العقوبات عن 3 كيانات ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني
الخزانة الأميركية: رفع العقوبات عن 3 كيانات ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني
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عربي و دولي

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