الضربة آتية.. ترامب يحذر!

من أن "ستُضرب بشدة ما لم يُعاد فتح في وقت قريب جدا"، بحسب "فرانس برس".

وأضاف في مقابلة مع " " الإخبارية، خلال زيارة إلى ولاية ، "نجري مناقشات جيدة جدا"، مؤكدا أن "إيران حريصة على التوصل إلى اتفاق يضع حدّا لأشهر من الصراع".