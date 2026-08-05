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الضربة آتية.. ترامب يحذر!

2026-08-05 | 00:43
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الضربة آتية.. ترامب يحذر!
الضربة آتية.. ترامب يحذر!

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب

من أن إيران "ستُضرب بشدة ما لم يُعاد فتح مضيق هرمز في وقت قريب جدا"، بحسب "فرانس برس".

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس" الإخبارية، خلال زيارة إلى ولاية كاليفورنيا، "نجري مناقشات جيدة جدا"، مؤكدا أن "إيران حريصة على التوصل إلى اتفاق يضع حدّا لأشهر من الصراع".
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