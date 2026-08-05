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يديعوت أحرونوت عن مصادر: الجيش طلب شن هجوم واسع في جنوب لبنان كرد على "حزب الله" والقيادة السياسية أوقفت الهجوم
يديعوت أحرونوت عن مصادر: الجيش طلب شن هجوم واسع في جنوب لبنان كرد على "حزب الله" والقيادة السياسية أوقفت الهجوم
نائب وزير الخارجية الإيراني: تلقينا رسائل من الولايات المتحدة تفيد باستعدادها للعودة إلى التزاماتها
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2026-08-05 | 11:11
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الخارجية الإيرانية: تم الاتفاق مع عمان بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور السفن في مضيق هرمز
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