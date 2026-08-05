الخارجية الإيرانية: تم الاتفاق مع عمان بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور السفن في مضيق هرمز

يديعوت أحرونوت عن مصادر: الجيش طلب شن هجوم واسع في جنوب لبنان كرد على "حزب الله" والقيادة السياسية أوقفت الهجوم

يديعوت أحرونوت عن مصادر: الجيش طلب شن هجوم واسع في جنوب لبنان كرد على "حزب الله" والقيادة السياسية أوقفت الهجوم