خارجية باكستان: رئيس الوزراء وقائد الجيش يزوران السعودية من الخميس إلى السبت

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "وصول أمس (الأربعاء) نحو 15 مدنياً إسرائيلياً إلى منطقة الغجر، وألحقوا أضراراً بالسياج الحدودي، ثم عبروا الحدود إلى لبنان. وقد تم إرسال قوات من الجيش الإسرائيلي وشرطة الحدود الإسرائيلية إلى المنطقة لتحديد مكانهم وإعادتهم إلى إسرائيل".