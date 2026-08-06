خارجية باكستان: رئيس الوزراء وقائد الجيش يزوران السعودية من الخميس إلى السبت

كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى خلال اجتماع في كامب ديفيد الأسبوع الماضي استياءً شديداً من وزير الدفاع بيت هيغسيث، مطالباً إياه بتفسير بشأن ما وصفه بتضليله حول النقص الحاد في الذخائر الأميركية، والذي بات يقيّد الخيارات العسكرية المتاحة ضد إيران".
أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "وصول أمس (الأربعاء) نحو 15 مدنياً إسرائيلياً إلى منطقة الغجر، وألحقوا أضراراً بالسياج الحدودي، ثم عبروا الحدود إلى لبنان. وقد تم إرسال قوات من الجيش الإسرائيلي وشرطة الحدود الإسرائيلية إلى المنطقة لتحديد مكانهم وإعادتهم إلى إسرائيل".