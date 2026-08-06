مراسلة الجديد: انطلاق اليوم الثالث من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما

كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى خلال اجتماع في كامب ديفيد الأسبوع الماضي استياءً شديداً من وزير الدفاع بيت هيغسيث، مطالباً إياه بتفسير بشأن ما وصفه بتضليله حول النقص الحاد في الذخائر الأميركية، والذي بات يقيّد الخيارات العسكرية المتاحة ضد إيران".
أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "وصول أمس (الأربعاء) نحو 15 مدنياً إسرائيلياً إلى منطقة الغجر، وألحقوا أضراراً بالسياج الحدودي، ثم عبروا الحدود إلى لبنان. وقد تم إرسال قوات من الجيش الإسرائيلي وشرطة الحدود الإسرائيلية إلى المنطقة لتحديد مكانهم وإعادتهم إلى إسرائيل".
قال مصدر خاص لصحيفة المدن، إن "الرئيس السوري أحمد الشرع يعتبر أن المرحلة الحالية تحتاج إلى صيغة جديدة للعلاقة مع لبنان، تقوم على التعاون بين دولتين، وليس على نفوذ طرف على آخر، خصوصاً أن أي خطوة سورية داخل لبنان ستكون تحت مراقبة إقليمية ودولية كبيرة".وأشار المصدر إلى أن "الشرع يعمل على فتح قناة تفاوض مع "حزب الله" بهدف الوصول إلى تسوية حول ملف السلاح، تقوم على انتقال الحزب من قوة عسكرية مستقلة إلى جزء من المؤسسة العسكرية اللبنانية، عبر تسليم السلاح ودمج العناصر ضمن الجيش اللبناني".