لبنان يأمل واسرائيل ترفض.. ونزع السلاح ليس بالقوة! (وول ستريت جورنال)

وقال المسؤولون إنهم لا يتوقعون انفراجة دبلوماسية كبيرة أو انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من لبنان
قبل الانتخابات الإسرائيلية
المقرر إجراؤها هذا الخريف.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين ولبنانيين أن "جولة المحادثات، التي اختُتمت الخميس، لم تُسفر عن أي انفراجة تُذكر، مشيرين إلى أن "لبنان كان يأمل في موافقة إسرائيل
على إعادة المزيد من القرى اللبنانية
، إلا أن تل أبيب
رفضت ذلك".
وأضاف المسؤولون أن "إسرائيل تطالب أولاً بتكليف دولة ثالثة بالتحقق من خلو الأراضي المُعادة إلى لبنان من مقاتلي حزب الله
وبنيته التحتية، لافتين إلى أن إيطاليا
من أبرز المرشحين للقيام بهذا الدور".
وفي السياق، نقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قولهم إن "نزع سلاح حزب الله
لا يمكن أن يتحقق بالقوة الإسرائيلية وحدها، بل يتطلب اتفاقاً سياسياً".