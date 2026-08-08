أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

سحابة بركانية.. بـ طول 3 كلم! (فيديو)

2026-08-08 | 01:21
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
سحابة بركانية.. بـ طول 3 كلم! (فيديو)

وثق مقطع فيديو، مشاهد لبركان "بوبوكاتيبيتل" يقذف سحابة كثيفة يتجاوز ارتفاعها 3 كيلومترات وسط المكسيك.

مقالات ذات صلة
سحابة بركانية.. بـ طول 3 كلم! (فيديو)

عربي و دولي

مكسيك

فيديو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مستشار المرشد الإيراني: القوى الأجنبية هي السبب الرئيسي لزعزعة الأمن وعليها مغادرة المنطقة
لبنان يأمل واسرائيل ترفض.. ونزع السلاح ليس بالقوة! (وول ستريت جورنال)

اقرأ ايضا في عربي و دولي

الذهب يتراجع.. إليكم سعر الأونصة
01:25

الذهب يتراجع.. إليكم سعر الأونصة

تراجعت أسعار الذهب اليوم، وسط سعي المستثمرين لجني الأرباح بعد أن ارتفع سعره إلى ​أعلى مستوى في أكثر من شهرين في ‌الجلسة السابقة، إثر بيانات تضخم قوضت توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للفائدة في أيلول.

01:25

الذهب يتراجع.. إليكم سعر الأونصة

تراجعت أسعار الذهب اليوم، وسط سعي المستثمرين لجني الأرباح بعد أن ارتفع سعره إلى ​أعلى مستوى في أكثر من شهرين في ‌الجلسة السابقة، إثر بيانات تضخم قوضت توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للفائدة في أيلول.

الدفاع السعودية: تحالف بحري بمشاركة 39 دولة يدخل مرحلة التفعيل
15:49

الدفاع السعودية: تحالف بحري بمشاركة 39 دولة يدخل مرحلة التفعيل

قالت وزارة الدفاع السعودية: "عقد في قيادة الأسطول الغربي بمدينة جدة اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات (MMDC)، بمشاركة ممثلين عن 39 دولة شقيقة وصديقة، في خطوة رئيسية نحو تفعيل التحالف".

15:49

الدفاع السعودية: تحالف بحري بمشاركة 39 دولة يدخل مرحلة التفعيل

قالت وزارة الدفاع السعودية: "عقد في قيادة الأسطول الغربي بمدينة جدة اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات (MMDC)، بمشاركة ممثلين عن 39 دولة شقيقة وصديقة، في خطوة رئيسية نحو تفعيل التحالف".

يحدث الآن

اخترنا لك
الذهب يتراجع.. إليكم سعر الأونصة
01:25
الدفاع السعودية: تحالف بحري بمشاركة 39 دولة يدخل مرحلة التفعيل
15:49
الدفاع السعودية: 15 دولة وقعت على البيان المشترك لتأسيس التحالف البحري الدفاعي
15:12
الدفاع السعودية: انعقاد اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي بمشاركة 39 دولة بجدة
15:12
واشنطن بوست: الجيش الأميركي فقد نحو 25% من طائراته المسيّرة من طراز "ريبر" في حرب إيران
12:29
‏وزير الدفاع السعودي خلال لقائه قائد القوات المسلحة العراقية: سيبقى العراق جارا عزيزا علينا تربطنا مع حكومته وشعبه روابط الأخوة والتضامن
12:27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026