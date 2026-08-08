"الخطة البديلة" جاهزة.. ماذا تحضّر إسرائيل؟

وأوضحت الصحيفة أن المخاوف "الإسرائيلية" دفعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تبني خيارات إستراتيجية بديلة للتعامل مع احتمال استمرار طهران في تطوير برنامجها النووي.
تراجعت أسعار الذهب اليوم، وسط سعي المستثمرين لجني الأرباح بعد أن ارتفع سعره إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين في الجلسة السابقة، إثر بيانات تضخم قوضت توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للفائدة في أيلول.
قالت وزارة الدفاع السعودية: "عقد في قيادة الأسطول الغربي بمدينة جدة اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات (MMDC)، بمشاركة ممثلين عن 39 دولة شقيقة وصديقة، في خطوة رئيسية نحو تفعيل التحالف".